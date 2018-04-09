Operário vence Corumbaense, põe fim a jejum e conquista o Estadual

Acabou a agonia. Após 21 anos, o Operário voltou a ser campeão Estadual. Jogando no Morenão diante de mais de 9 mil torcedores, o galo venceu o Corumbaense por 1 a 0 e conquistou o Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa 2018 na tarde de ontem.

O único gol da partida saiu aos 25 minutos da etapa final quando o zagueiro André Paulino pegou rebote de cruzamento na entrada da meia lua e chutou no canto direito de Guilherme para fazer o Morenão explodir.

O Operário conquistou o 11º título de sua história e confirmou o alto aproveitamento em finais. Foi a 15ª final com onze conquistas. Já o Corumbaense que chegou à sua quarta decisão, perdeu a segunda.

As duas equipes estão na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série D 2018. O Operário como campeão ainda tem vaga na Copa Verde.