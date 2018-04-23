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Esporte

Clubes do MS estreiam sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série D

Campeão e vice do Estado se classificaram para a competição

Renan Nucci

Publicado em 23/04/2018 às 14:10

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A estreia dos representantes do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D não foi boa. Corumbaense e Novo não venceram na rodada na primeira participação dos clubes na história da competição.

No sábado (21) pelo grupo A10, o Corumbaense foi a Goiás e perdeu do Iporá por 2 a 0. Preto de pênalti e Saulo marcaram para o time goiano.

No outro jogo do grupo, o Dom Bosco perdeu em Cuiabá para o Brasiliense por 1 a 0. Na próxima rodada, o Corumbaense recebe o Dom Bosco no Arthur Marinho.

Já no domingo(21), o Novo estreou com portões fechados diante do Aparecidense pelo grupo A11 e ficou no empate sem gols.

Mesmo jogando meia hora com um homem a mais, o time do técnico Ricardo Perpétuo não conseguiu agredir o adversário e conquistar sua primeira vitória na competição.

No outro jogo do grupo, Ceilândia e Sinop também empataram sem gols em Ceilândia. Na próxima rodada, o Novo vai a Sinop encarar o time da casa.

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