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Motociclismo Nacional acontece em MS com apoio do Governo do Estado

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2018 às 16:46

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Aconteceu nesta quarta-feira (16) na Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul uma reunião referente a 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) esporte em parceria com a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) realizará o evento desportivo que irá acontecer em Nova Alvorada do Sul, nos dias 9 e 10 de junho.

O presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Alves, falou sobre a expectativa do evento desportivo que vai acontecer no próximo mês. “O MS tem milhares e milhares de apaixonados pelo esporte do Motocross e do Motociclismo em geral, com toda certeza essa etapa como todas as outras vai ter um impacto positivo em toda região, movimenta a economia local, o turismo de compra e contemplação, e gera renda através da grande estrutura montada para o campeonato”.

Ele também ressaltou a parceria com o Governo do Estado:  “Sem o apoio da Fundesporte esse evento não se realizaria, essa parceria é muito importante, e quem lucra é a população de Mato Grosso do Sul.”

A probabilidade é que o evento reúna mais de 200 pilotos de todo o Brasil e exterior. Ao todo serão oito etapas e a somatória do ranking classificará o melhor piloto do Brasil nas categorias, 65cc, MX2, MX2JR, MX1, MXJR, MXF e Elite MX.

Também estiveram na reunião o presidente da Federação de Motociclismo do MS, André Azambuja; e o presidente da Assembleia Legislativa do MS, deputado estadual Junior Mochi; juntamente com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda; e o diretor-executivo da Fundação, Silvio Lobo.

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