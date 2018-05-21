Aquidauanense formado no Seduc conquista Taça de Portugal pelo "Aves"

Natural de Aquidauana, Cláudio Falcão, de 23 anos, conquistou a Taça de Portugal de Futebol. O meio-campista formado nas categorias de base do Seduc de Anastácio, com passagem pelo Aquidauanense, defende as cores do Desportivo das Aves que, na data de ontem, venceu o Sporting Lisboa por 2 a 1, chegando ao título inédito.

Nascido em 1994, Cláudio iniciou sua carreira no futebol treinando no Seduc em 2002, onde ficou por aproximadamente 11 anos. “Aqui foi tricampeão estadual sub-16. Tinha bastante qualidade técnica e mostrava desde novo. Depois jogou no Aquidauanense, foi para o Independente de Limeira (SP) e depois Portugal”, disse Wilson Santana, presidente do Seduc, em recente entrevista ao O Pantaneiro.