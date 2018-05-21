Aquidauanense formado no Seduc conquista Taça de Portugal pelo "Aves"

Futebol
Nascido em 1994, Cláudio iniciou sua carreira no futebol treinando no Seduc em 2002, onde ficou por aproximadamente 11 anos
Natural de Aquidauana, Cláudio Falcão, de 23 anos, conquistou a Taça de Portugal de Futebol. O meio-campista formado nas categorias de base do Seduc de Anastácio, com passagem pelo Aquidauanense, defende as cores do Desportivo das Aves que, na data de ontem, venceu o Sporting Lisboa por 2 a 1, chegando ao título inédito.
Nascido em 1994, Cláudio iniciou sua carreira no futebol treinando no Seduc em 2002, onde ficou por aproximadamente 11 anos. “Aqui foi tricampeão estadual sub-16. Tinha bastante qualidade técnica e mostrava desde novo. Depois jogou no Aquidauanense, foi para o Independente de Limeira (SP) e depois Portugal”, disse Wilson Santana, presidente do Seduc, em recente entrevista ao O Pantaneiro.
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