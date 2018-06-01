Seduc estreia no Estadual com a presença de jogador campeão português

Futebol
Cláudio Falcão, jogador do Desportivo Das Aves, é forma no Seduc
Atual tri-campeão estadual de futebol Sub-17, o Seduc de Anastácio estreia na competição deste ano na próxima quarta-feira, às 15 horas, contra o Náutico, no Estádio Noroeste de Aquidauana. Mais do que o primeiro passo rumo ao quarto título seguido, os jogadores da categoria recebem a presença de Cláudio Falcão, 23 anos, campeão da Taça de Portugal pelo Desportivo das Aves, formado na base do Seduc.
O atleta fará uma visita aos jovens jogadores, como forma de inspirá-los por meio de seu exemplo de vida, saindo de uma cidade pequena e chegando a um clube de expressão na Europa. Nascido em 1994, Cláudio iniciou sua carreira no futebol treinando no Seduc em 2002, onde ficou por aproximadamente 11 anos.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS