Seduc estreia no Estadual com a presença de jogador campeão português

Atual tri-campeão estadual de futebol Sub-17, o Seduc de Anastácio estreia na competição deste ano na próxima quarta-feira, às 15 horas, contra o Náutico, no Estádio Noroeste de Aquidauana. Mais do que o primeiro passo rumo ao quarto título seguido, os jogadores da categoria recebem a presença de Cláudio Falcão, 23 anos, campeão da Taça de Portugal pelo Desportivo das Aves, formado na base do Seduc.

O atleta fará uma visita aos jovens jogadores, como forma de inspirá-los por meio de seu exemplo de vida, saindo de uma cidade pequena e chegando a um clube de expressão na Europa. Nascido em 1994, Cláudio iniciou sua carreira no futebol treinando no Seduc em 2002, onde ficou por aproximadamente 11 anos.