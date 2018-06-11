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Bonito

Esportes e comunidade realizam torneio no Pesqueiro do Noé

Evento esportivo contou com a participação de 10 equipes

Renan Nucci

Publicado em 11/06/2018 às 13:44

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A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realizou neste domingo, dia 10 de junho, o 1º Torneio de Futebol Pesqueiro do Noé - na localidade popularmente conhecida como "Pesqueiro do Noé".

O evento contou com a participação de 10 equipes e teve como campeã o Posto KM 21, com o 2º lugar ficando com o time Jacaré B e o 3º lugar com a equipe Amigos da Ponte. A medalha de melhor goleiro ficou com Emerson, do Posto KM 21, e a de artilheiro com Alemão - do Pesqueiro Jacaré B.

O evento foi realizado em parceria com a comunidade local e contou com as presenças do prefeito municipal, Odilson Soares; do secretário de Esportes, Vidaneis Cândido, e do morador que dá nome ao local, Noé (com 83 anos), além do apoio da Polícia Militar de Bonito.

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