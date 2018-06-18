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Copa do Mundo

Suécia vence Coreia do Sul com pênalti marcado com auxílio do VAR

Apesar da derrota, o goleiro sul-coreano Cho Hyun-Woo se destacou com boas defesas

Renan Nucci

Publicado em 18/06/2018 às 15:32

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Em um jogo morno, a Suécia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, pela primeira rodada do grupo F. O gol foi marcado de pênalti, assinalado pelo árbitro com auxílio do VAR, o árbitro de vídeo. Apesar da derrota, o goleiro sul-coreano Cho Hyun-Woo se destacou com boas defesas. A Suécia teve mais volume de jogo e mais posse de bola, apesar de ter sofrido com a velocidade do adversário nos contra-ataques.

A partida ficou marcada pelo grande número de faltas, 43, o que picotou o jogo dos dois times. Com a vitória, a Suécia chega aos três pontos, com um gol feito e nenhum sofrido. Exatamente como o México, que venceu a Alemanha ontem. Alemanha e Coreia do Sul continuam sem nenhum ponto ganho e precisam vencer nas próximas rodadas para continuarem com chances de classificação.

O jogo

Quem achava que a Suécia pressionaria a Coreia desde o início se enganou. A Coreia partiu para cima dos suecos com muita velocidade nos primeiros dez minutos de jogo e o time europeu teve que se fechar na defesa.

Aos poucos a Suécia foi se lançando ao ataque. Até que aos 20 minutos, após boa jogada pela esquerda do ataque, a bola sobrou para Berg, livre na pequena área. Ele bateu bem para o gol mas o goleiro Cho Hyun-Woo fez uma defesa incrível, no melhor lance do jogo até então. O lance mudou a partida e a Suécia passou a ter mais posse de bola.

Com isso, a Coreia passou a apostar nos contra-ataques, explorando a velocidade contra um adversário mais lento. O primeiro tempo, no entanto, foi de poucas emoções e muitas faltas, que paravam o jogo a todo momento. Aos 46 minutos, a última boa chegada da Suécia na primeira etapa. Claesson recebeu cruzamento de Lustig e cabeceou. A bola passou por cima do gol, perto do travessão.

Segundo tempo

Aos 10 minutos, o goleiro sul-coreano foi decisivo novamente. Em cobrança de falta, a bola foi alçada na área e Toivonen cabeceou com perigo para o gol, mas Cho Hyun-Woo fez a defesa, mostrando bom reflexo.

Aos 17 minutos, o VAR entrou em ação. Claesson foi derrubado na área e o juiz mandou seguir. Segundos depois, porém, ele parou o jogo e reviu o lance no monitor localizado à beira do gramado. Em seguida, marcou o pênalti. O zagueiro sueco Granqvist cobrou com categoria e abriu o placar.

Pobre tecnicamente, o jogo passou a ser de uma Coreia tentando o empate sem muita organização, inclusive cruzando bolas na área, contra um time muito mais alto. Ao final, os suecos comemoraram uma vitória muito importante para a sequência na Copa. Na próxima rodada, a Coreia do Sul e México se enfrentam, e a Alemanha jogará contra a Suécia. As duas partidas serão no sábado (23).

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