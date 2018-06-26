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Estadual Sub-17

Seduc de Anastácio vence Náutico em Sidrolândia e encaminha classificação

Mais três equipes garantem a classificação para as quartas de final

Renan Nucci

Publicado em 26/06/2018 às 14:56

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Cinco partidas movimentaram no último sábado(23) a 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 e classificou mais três equipes para as quartas de final da competição. Pelo grupo D, o Seduc conquistou um importante resultado para terminar na 1ª colocação. Jogando no Sotero Zárate em Sidrolândia, o atual tetracampeão fez 1 a 0 no Náutico.

As duas equipes tem sete pontos mas o Náutico tem saldo melhor. Porém, já encerrou sua participação na 1ª fase enquanto o Seduc precisa de um empate diante do Maracaju para ficar com a 1ª colocação.

Pelo grupo A no estádio Jacques da Luz na capital, Conquista e Operário empataram sem gols. O resultado classificou o Conquista. No jogo seguinte, o Santo Antonio venceu o Novo por 2 a 0 e também se classificou. Inaldo marcou os gols da classificação do Santo Antonio que ficou em 1º no grupo A e agora pega o 2º do B na próxima fase. Já o Conquista vai encarar o 1º do grupo C.

Pelo grupo B, o Ceart venceu o Ivinhema em confronto direto, chegou aos 07 pontos e deixou o Ivinhema com quatro. No jogo dos líderes, o Cena bateu o Operário na Leda por 2 a 0 e garantiu a classificação.Cena lidera com 16 pontos, Operário AC tem 10, Ceart 07. Esses estariam classificados. Ivinhema tem quatro pontos e a Pontaporanense ainda não pontuou. O Ivinhema e Pontaporanense tem dois jogos a menos que os adversários.

 

 

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