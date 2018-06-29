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Dupla de MS é Campeã na Etapa Nacional de Vôlei de Praia

Aninha e Victoria superaram na decisão Roberta e Vitória (RJ) por 2 sets a 0 (21/18, 21/17), em 33 minutos

Renan Nucci

Publicado em 29/06/2018 às 15:44

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As duplas Rafael/Renato (PB), no naipe masculino, e Victoria/Aninha (MS), no feminino, conquistaram nesta quinta-feira (28.06) a segunda etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Sub-21, disputada no Rio de Janeiro (RJ), na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca. Foi o segundo título das sul-mato-grossenses, que também haviam vencido a primeira parada, e o primeiro dos paraibanos. 

Assim como ocorre no Circuito Brasileiro Sub-19, o Sub-21 é um campeonato de seleções estaduais, com duplas da mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos dois gêneros em busca do título.

Aninha e Victoria superaram na decisão Roberta e Vitória (RJ) por 2 sets a 0 (21/18, 21/17), em 33 minutos. A campanha das campeãs contou com cinco vitórias em cinco jogos e apenas um set perdido. Na disputa de bronze, Débora e Thamela (ES) levaram a melhor sobre Talita e Amanda (CE) por 2 sets a 1 (19/21, 21/15, 9/15), em 45 minutos, completando o pódio.

O ouro deixa Mato Grosso do Sul na liderança isolada do naipe  feminino, com 400 pontos no ranking geral. Victoria e Aninha haviam vencido a primeira etapa, em João Pessoa (PB). O Rio de Janeiro aparece na segunda posição, com 360 pontos.

No masculino, Rafael e Renato (PB) venceram na final Gabriel e Lippi (RJ) por 2 sets a 0 (21/15, 21/11), em 38 minutos de jogo. Os gêmeos paraibanos venceram os cinco jogos que disputaram, tendo perdido somente um set. Na disputa de bronze, vitória de Patrick/Lipe (PR) por 2 sets a 0 (21/19, 22/20) sobre André Danilo e Matheus (SE), em 34 minutos.

O ranking geral masculino, que soma a pontuação de todas as etapas, tem a Paraíba como líder, com 360 pontos. Paraná e Sergipe aparecem empatados em segundo lugar, com 340 pontos.

O pódio contou com dois campeões mundiais pelas seleções brasileiras de base do vôlei de praia. Renato venceu o Mundial Sub-19 em 2016, ao lado do pernambucano Rafa. No ano seguinte, foi ouro no Mundial Sub-21, ao lado do paranaense Adrielson. Já Victoria é campeã mundial Sub-19 também em 2016, tendo vencido ao lado da sergipana Duda.

A temporada é formada por quatro etapas. Na primeira, em João Pessoa (PB), André Danilo e Matheus, representando Sergipe, e Aninha/Victoria, defendendo o estado do Mato Grosso do Sul, ficaram com o título. A terceira etapa ocorre de 14 a 16 de agosto, em Jaboatão dos Guararapes (PE), enquanto a última será disputada em Manaus (AM), de 5 a 7 de outubro.

A competição em 2017 revelou diversos atletas que foram campeões e posteriormente se tornariam olímpicos como Pedro Solberg (RJ), Bruno Schmidt (DF), Bárbara Seixas (RJ), Juliana (CE) e Maria Elisa (RJ).

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