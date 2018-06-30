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Copa do Mundo 2018

Argentina leva 4 a 3 da França e é eliminada da Copa da Rússia

Os argentinos chegaram a fazer o terceiro gol com Aguero, mas a partida já estava nos acréscimos

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/06/2018 às 12:01

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A Argentina é a segunda gigante eliminada da Copa da Rússia. Depois de conseguir a classificação às oitavas de final de forma dramática contra a Nigéria, a seleção sul-americana fez um grande jogo contra a França neste sábado (30), na Kazan Arena, mas perdeu por 4 a 3 e se despediu do Mundial.

O grande responsável pelo triunfo francês foi Kylian Mbappe. O camisa 10 mais jovem da Copa teve uma atuação exuberante, ofuscou o "rival" Lionel Messi e comandou sua seleção rumo à vaga para as quartas de final.

Mbappe sofreu o pênalti que originou o primeiro gol do jogo, marcado por Griezmann, fez 2 e foi o grande nome da partida, para delírio dos europeus e desespero de Diego Maradona, novamente uma atração à parte nas arquibancadas.

Luta dos Hermanos

Os argentinos bem que tentaram resistir à maior categoria da França. Empataram o jogo no fim do primeiro tempo, com um golaço de Di Maria, e viraram a partida no início da etapa final, com Mercado desviando chute de Messi. 

Depois que a França empatou novamente o jogo, com um lindo gol de Pavard, a Argentina se desestabilizou e permitiu a Kylian Mbappe se tornar a estrela mais brilhante do jogo que foi, sem dúvida, o melhor da Copa da Rússia até agora.

Os argentinos chegaram a fazer o terceiro gol com Aguero, mas a partida já estava nos acréscimos e não houve tempo para buscar um novo empate no placar.

Brasil no caminho do bi francês

Campeã mundial em 1998 em cima do Brasil, a França chegou à Rússia com status de favorita, principalmente após bater a Itália por 3 a 1 em amistoso preparatório às vésperas do início da Copa.

Em campo, ao contrário do que fizeram Alemanha e a própria Argentina, os franceses têm feito por merecer as apostas, apresentando ótimo futebol, com exceção do jogo em que, já classificados, apenas administraram o empate contra a Dinamarca.

Agora, esperam o vencedor do duelo entre Portugal e Uruguai, também marcado para este sábado, para saber quem será o rival nas quartas de final. E, na sequência, poderão ter um velho conhecido pelo caminho.

Nas semifinais, caso avance, a França enfrentará quem sair da chave que tem Brasil x México e Bélgica x Japão. Se encarar o Brasil, Mbappe terá confronto direto com Neymar, seu companheiro de Paris Saint-Germain e dono da camisa 10 no clube francês. Novo duelo à vista?

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