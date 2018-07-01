Já em Samara, Seleção Brasileira ganha nova festa no hotel

Já virou tradição. Chegada da Seleção Brasileira em uma nova cidade nesta Copa do Mundo da Rússia é sinônimo de multidão e festa na porta do hotel. Foi o que aconteceu no início da madrugada deste domingo (1) em Samara, ainda sábado no Brasil.

Após deixarem Sochi, a base da Seleção Brasileira neste Mundial, a delegação desembarcou na noite de sábado em Samara e seguiu diretamente para o Lotte Hotel, local da concentração da equipe para o jogo contra o México, pelas oitavas de final da competição. O trajeto entre o aeroporto e hotel levou cerca de uma hora.

Quando chegaram e viram mais uma festa da torcida brasileira do lado de fora do hotel, os jogadores mais uma vez saudaram os torcedores antes de seguir para o descanso desta noite. Afinal, é dia seguinte será de trabalho para o grupo

Uma curiosidade desta nova sede é a mudança no relógio. Samara tem uma hora de diferença de fuso horário em relação a Moscou, e sete horas em relação ao horário de Brasília. O jogo da Seleção Brasileira contra o México, portanto, será às 18h (11h de Brasília) de segunda-feira (2).

Enquanto o Brasil chega para esta partida após se classificar em primeiro lugar do Grupo E da Copa do Mundo, os mexicanos garantiram vaga nas oitavas de final ao conseguir a segunda colocação do Grupo F, que contava com Alemanha (eliminada), Coreia do Sul (eliminada) e Suécia.