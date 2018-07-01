Já em Samara, Seleção Brasileira ganha nova festa no hotel

Copa do Mundo
Está virando tradição: chegada da Seleção na cidade do próximo jogo nesta Copa do Mundo da Rússia virou sinônimo de festa na porta do hotel
Já virou tradição. Chegada da Seleção Brasileira em uma nova cidade nesta Copa do Mundo da Rússia é sinônimo de multidão e festa na porta do hotel. Foi o que aconteceu no início da madrugada deste domingo (1) em Samara, ainda sábado no Brasil.
Após deixarem Sochi, a base da Seleção Brasileira neste Mundial, a delegação desembarcou na noite de sábado em Samara e seguiu diretamente para o Lotte Hotel, local da concentração da equipe para o jogo contra o México, pelas oitavas de final da competição. O trajeto entre o aeroporto e hotel levou cerca de uma hora.
Quando chegaram e viram mais uma festa da torcida brasileira do lado de fora do hotel, os jogadores mais uma vez saudaram os torcedores antes de seguir para o descanso desta noite. Afinal, é dia seguinte será de trabalho para o grupo
Uma curiosidade desta nova sede é a mudança no relógio. Samara tem uma hora de diferença de fuso horário em relação a Moscou, e sete horas em relação ao horário de Brasília. O jogo da Seleção Brasileira contra o México, portanto, será às 18h (11h de Brasília) de segunda-feira (2).
Enquanto o Brasil chega para esta partida após se classificar em primeiro lugar do Grupo E da Copa do Mundo, os mexicanos garantiram vaga nas oitavas de final ao conseguir a segunda colocação do Grupo F, que contava com Alemanha (eliminada), Coreia do Sul (eliminada) e Suécia.
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