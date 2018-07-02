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Aquidauanense e Serc mantém 100% e lideram o Campeonato Estadual Sub-19

Azulão aplicou 3 a 0 no Comercial, em Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2018 às 15:49

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Cinco partidas com 12 gols movimentaram neste final de semana a segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19, competição que dá ao campeão vaga na Copa São Paulo 2019. No sábado (30), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Aquidauanense abriu a rodada fazendo 3 a 0 no Comercial. Marcos Henrique, Lucas Matheus e Bruno marcaram os gols do azulão da princesa.

No estádio Sotero Zárate em Sidrolândia, o atual campeão Corumbaense foi derrotado pela segunda vez por goleada. Diante do União/ABC, levou 4 a 0. Oswaldo Júnior, Luiz Felipe, Érick e Kerman marcaram para o tricolor. Já no Laertão em Costa Rica, o time da casa ficou no 1 a 1 com o Operário. Leandrinho abriu o placar para a cobra do norte enquanto Luciano empatou para o galo.

Em Dourados na Leda, Operário AC e Sete de Setembro empataram o clássico por 1 a 1. Rangel abriu o placar para o tigre enquanto Alex empatou para o Sete. No jogo que fechou a rodada no Jacques da Luz, a Serc venceu nos acréscimos a Moreninhas por 1 a 0. Mateus marcou o gol da partida aos 45 minutos da etapa final.

 Após a conclusão da 2ª rodada, Aquidauanense e Serc lideram com 06 pontos. Sete de Setembro, União/ABC e Operário tem quatro. Costa Rica tem dois pontos e Operário AC tem um ponto. Comercial, Moreninhas e Corumbaense ainda não pontuaram.

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