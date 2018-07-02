Jogo da seleção deixa ruas desertas, mas empolga comerciante

Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia têm deixado as ruas de Aquidauana praticamente desertas durante os confrontos. Nesta segunda-feira, no duelo contra o México vencido por 2 a 0 não foi diferente. Porém, tem comerciante animado com a campanha do Brasil, não apenas no quesito esportivo, mas porque à medida em que o time avança, a tendência é de que ele venda mais.

Este é o caso de Ivan Matsunaga, que há dez anos tem uma casa de fogos na área central da cidade. Ele disse que nos primeiros jogos o movimento foi tímido, mas que aos poucos o cenário vem se transformando. "Pra gente é bom se o Brasil chegar na final. O que mais tem saído aqui são fogos de barulho, de estampidos, até por causa dos horários", disse o comerciante.

Colaborou Luiz Guido Jr.