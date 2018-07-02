Jogo da seleção deixa ruas desertas, mas empolga comerciante

Aquidauana
Dono de loja de fogos está satisfeito com a seleção, já que o movimento aumenta em sue comércio
Os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia têm deixado as ruas de Aquidauana praticamente desertas durante os confrontos. Nesta segunda-feira, no duelo contra o México vencido por 2 a 0 não foi diferente. Porém, tem comerciante animado com a campanha do Brasil, não apenas no quesito esportivo, mas porque à medida em que o time avança, a tendência é de que ele venda mais.
Este é o caso de Ivan Matsunaga, que há dez anos tem uma casa de fogos na área central da cidade. Ele disse que nos primeiros jogos o movimento foi tímido, mas que aos poucos o cenário vem se transformando. "Pra gente é bom se o Brasil chegar na final. O que mais tem saído aqui são fogos de barulho, de estampidos, até por causa dos horários", disse o comerciante.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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