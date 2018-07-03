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No último jogo das oitavas, Inglaterra elimina Colômbia nos pênaltis

Partida terminou 1 a 1 no tempo normal e 4 a 3 nos pênaltis

Renan Nucci

Publicado em 03/07/2018 às 17:48

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A classificação inglesa, que parecia tranquila até o final do segundo tempo, foi dramática. Depois de controlar o jogo durante os 90 minutos, levou um gol de empate nos acréscimos e só se garantiu nas quartas de final nos pênaltis. A classificação inglesa encerra a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Com a vitória, a Inglaterra enfrenta a Suécia na próxima fase.

A Colômbia fez um jogo nervoso durante o tempo normal e melhorou na prorrogação. Mas dependia muito de Falcão Garcia e Cuadrado, seus principais nomes ofensivos, para se manter na competição. Mas eles não estavam em um dia inspirado. James Rodriguez, o craque do time e responsável pela armação de jogadas, sequer foi para o banco de reservas, devido a uma lesão.

Os colombianos ainda tiveram sobrevida na partida com o gol do zagueiro Mina. Com seus gols, ele já vinha salvando o time na Copa desde a fase de grupos. Mas dessa vez não foi o suficiente. O placar de 1 a 1 levou o jogo para os pênaltis. Uribe e Bacca perderam suas cobranças, enquanto Henderson errou pela Inglaterra.

O jogo

Foi um primeiro tempo de um time só. A Inglaterra passou a maior parte dos primeiros 45 minutos no campo da Colômbia. Mais eficiente no ataque, os ingleses chegavam bem pelos lados, com Trippier apoiando de um lado e Young de outro. Além disso, o centroavante Harry Kane saiu da área e buscou o jogo, dando trabalho para a defesa na intermediária do ataque.

A melhor chance do English Team foi aos 15 minutos, Trippier cruzou pela direita. A bola passou pelo goleiro e chegou em Kane. O centroavante se esticou para cabecear a bola que já saía do outro lado e quase marcou. O primeiro chute da Colômbia em direção ao gol foi só aos 46 minutos, com Quintero. Ainda assim, não ofereceu dificuldades para Pickford.

A Colômbia teve muitas dificuldades para ligar contra-ataques na primeira etapa. A principal válvula de escape do time sul-americano, Cuadrado, estava preso na boa marcação do adversário e pouco fez. Assim como o centroavante Falcão Garcia. O primeiro tempo ainda mostrou duas equipes muito nervosas, protagonizando pequenas confusões entre os jogadores. Uma dessas confusões rendeu cartão amarelo para o colombiano Barrios por uma cabeçada em Henderson.

Segundo tempo

O segundo tempo começou da mesma forma. Presença inglesa na área e muita animosidade entre os jogadores. Aos 8 minutos, Carlos Sanchéz derrubou Kane na área durante uma cobrança de escanteio e o juiz marcou pênalti. Os colombianos reclamaram muito, mas não teve jeito. O próprio Kane cobrou, no meio do gol, e abriu o placar.

Os colombianos estavam muito irritados na partida. Reclamavam muito das decisões do árbitro. O time do técnico José Pékerman não se concentrava na partida e reclamava mais do que jogava. Os ingleses se aproveitavam disso, controlando o jogo sem correr riscos na defesa.

A Colômbia chegou com perigo, já perto do final do jogo, graças a um presente de Dier. O volante inglês errou na saída de bola e deu de presente para Bacca. Ele avançou em velocidade e abriu o jogo para Cuadrado, que entrava livre pela direita. Mas o atacante chutou a bola muito forte, por cima do gol.

Prorrogação

Nos acréscimos, já na base do desespero, a Colômbia foi para o ataque. Uribe acertou um belo chute de voleio, e obrigou Pickford a fazer uma ótima defesa e espalmar a bola para escanteio. Na cobrança, Mina, o zagueiro artilheiro da Colômbia, subiu mais alto que todo mundo, cabeceou com firmeza para para o fundo do gol. O estádio explodiu em êxtase, enquanto os ingleses mal acreditavam na vitória que escapava-lhes pelos dedos no último minuto do tempo normal.

A prorrogação mostrou um time colombiano totalmente diferente. Mais calmo, passou a ameaçar mais a Inglaterra. Era melhor na defesa e tinha mais presença ofensiva. Como o treinador inglês havia tirado seus principais articuladores de jogadas, Sterling e Dele Alli, para reforçar a defesa no final do tempo regulamentar, o time ficou sem saída de bola.

No segundo tempo da prorrogação, a Inglaterra melhorou e equilibrou as ações. Aos 6 minutos, Rose, que entrara já no tempo extra, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. A bola passou rente à trave. Mas ficou só nisso e o jogo foi para os pênaltis.

Pênaltis

Depois de sofrer o jogo todo com um time que pouco respondia em campo, o torcedor colombiano se sentiu praticamente garantido nas quartas de final quando Ospina defendeu a cobrança de Henderson. Isso acabou deixando o desfecho ainda mais cruel, porque Uribe e Bacca desperdiçaram as duas últimas cobranças do time. Dier tratou de garantir o voo dos colombianos de volta para casa, ao acertar a última cobrança.

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