Técnico do Seduc divulga relação dos jogadores que disputarão Taça BH

O técnico do Seduc, Branco, divulgou na tarde desta segunda-feira(09) a lista oficial de jogadores que disputarão a Taça BH Sub-17 entre os dias 17 e 21 de julho. Ao todo serão 25 jogadores que representarão Mato Grosso do Sul na competição nacional. O atual tetracampeão Estadual da categoria, irá disputar pela 1ª vez o torneio.

O Seduc embarca dia 15 e o primeiro desafio será dia 17 contra o Atlético-MG. No dia 19, o colorado pantaneiro enfrente o Juventude-RS. O time fecha a 1ª fase no dia 21 contra o Avaí.

Confira abaixo a lista divulgada pelo Seduc:

Goleiros: Moisés, Aldecir e João Vitor

Laterais: Hudson, Walison Esquerda, Silvio

Zagueiros: Jéferson Índio, João Assad, Pablo, Lucas Arruda

Meio-Campo: Guga, Illgner Ferraz, Cardozo, Juninho Chaparro, Heverson, Riquelme, Emanuel, Jeimes, Matheus Jacaré e Raul Herrera

Atacantes: Beiço, Alex Índio, Zé Eduardo, Ademir Bala, Léo Melo