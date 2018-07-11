Aquidauana sedia 2ª etapa do Mountain Bike Lions Clube

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes - FEMA, apoiou a realização da II Etapa Municipal Mountain Bike – Lions Clube Aquidauana, no último domingo, 08 de julho, com percurso de 60 KM, cuja largada aconteceu às 07he30min na rua lateral ao Lions Clube de Aquidauana.

Confira os atletas premiados

Categoria masculino: Campeão Josimar Schimanski, da equipe Gilmar Bike de Campo Grande; Vice-campeão: Roberto Ponce, da equipe AAAC de Anastácio; 3º colocado: Mateus Amorim, da equipe AAAC de Aquidauana; 4º colocado: Ronaldo Ponce, da equipe Mar Del Prata de Campo Grande; e 5º colocado: Wesley Dione, da equipe AAAC de Aquidauana; Categoria feminina: Campeã: Andreia Cesar de Oliveira, da equipe AAAC de Aquidauana.

Esta prova de Mountain Bike foi uma realização da Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo juntamente com Lions Clube de Aquidauana e parceria da Prefeitura de Aquidauana/FEMA, com apoio da Secretária de Saúde, SAMU e da Policia Militar, que ofereceu suporte e segurança para realização da competição.

