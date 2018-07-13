Aquidauanense quer somar pelo menos sete pontos nos próximos 3 jogos

O Aquidauanense se prepara para uma sequência de três jogos em casa pelo Campeonato Estadual Sub-19, competição que garante aos vencedores vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe que está com sete pontos e divide a liderança com outros três clubes. O primeiro desafio da sequência será o Costa Rica, dia 21. O confronto acontece no Estádio Noroeste.

Segundo o treinador Mauro Marino, o objetivo é garantir pelo menos sete pontos dos nove em disputa nestes três jogos. "Precisamos fazer pelo menos sete para continuarmos na briga. A expectativa é boa e o time está comprometido com a vitória. A equipe vem numa boa crescente e seguimos invictos, pretendemos somar o maior número de pontos que for possível", disse.

Para o jogador Guilherme Dias, o grupo está focado. "A expectativa é sempre de vitória, que é o que importa pra gente, pois queremos conquistar a vaga na Copinha", disse. Já Pedro Henrique Vilalba não vê nenhum adversário fácil pelo caminho. "Não tem jogo fácil, mas pretendemos colocar uma marcação forte e jogadas rápidas de ataque para vencer os três jogos", pontuou.



Colaborou Luiz Guido Jr.