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Seduc de Anastácio perde para o Atlético Mineiro na estreia da Taça BH Sub-17

O Atlético Mineiro marcou dois gols no primeiro tempo e outros dois na etapa complementar

Renan Nucci

Publicado em 17/07/2018 às 15:14

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Atual tricampeão estadual Sub-17, o Seduc de Anastácio estreou nesta terça-feira na Copa Belo Horizonte, em Minas Gerais, a maior competição do Brasil na categoria. A equipe sul-mato-grossense foi derrotada por 4 a 0 pelo Atlético Mineiro, time mais forte da chave e que conta com quatro jogadores na seleção brasileira da base.

Segundo Wilson Santana, presidente do Seduc, o jogo foi difícil pois, além do alto nível técnico do adversário, os jogadores ainda lidavam com a ansiedade de estrearem em uma competição tão importante. "Há uma diferença muito grande entre as equipes, mas mesmo assim, apesar do resultado, nosso meninos foram bem", disse.

O Atlético Mineiro marcou dois gols no primeiro tempo e outros dois na etapa complementar. Na quinta-feira, o Seduc enfrenta o Juventude de Caxias do Sul, precisando da vitória para conseguir a classificação do grupo que ainda conta com o Araxá. Ao todo, 32 times participam divididos em grupos de 4, dos quais os dois melhores de cada chave avançam.

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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