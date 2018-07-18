Federação suspende jogo entre Costa Rica e Aquidauanense e convoca conselho

Esportes
O Aquidauanense é 5º colocado com 07 pontos enquanto o Costa Rica está na 6ª colocação com cinco
O Vice-Presidente e Coordenador de Competições da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Antonio Tavares, divulgou no fim da tarde desta terça-feira (16), a suspensão do confronto entre Aquidauanense e Costa Rica pela quinta rodada do Campeonato Estadual Sub-19.
A suspensão se dá pela solicitação do Costa Rica que solicitou revisão na tabela da competição para que o jogo não aconteça em Aquidauana e sim em Costa Rica.
O Aquidauanense é 5º colocado com 07 pontos enquanto o Costa Rica está na 6ª colocação com cinco. A partida seria no próximo dia 21 e terá nova data após posicionamento do Conselho Técnico.
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