Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:17

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Atletas de MS participam de torneio internacional de futebol

Renan Nucci

Publicado em 19/07/2018 às 16:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Desde segunda-feira (16), o município paulista de Presidente Venceslau está sediando a 4ª Copa Internacional de Futebol da Alta Sorocabana e, nessa edição, o time do projeto social do município de Bandeirantes Bom de Nota, Bom de Bola está entre as 124 equipes participantes. As equipes são oriundas do Brasil e do Paraguai.

O time do projeto social de Bandeirantes estreou com vitória de 5 a 0. O projeto Bom de Nota, Bom de Bola é conveniado com o Poder Judiciário e custeado com repasses de recursos advindos das penas pecuniárias da comarca de Bandeirantes.  Com esses recursos, o programa é agraciado todos os anos, desde o início do convênio, com equipamentos esportivos para o treinamento das mais de 200 crianças e adolescentes atendidos.

Nos três primeiros anos da competição em Presidente Venceslau, o campeonato trouxe uma movimentação intensa para o comércio local. Atletas, pais, dirigentes, olheiros e comissões técnicas estarão no município durante a semana, com estimativas de mais de dois mil visitantes.

A competição segue até domingo (22), reunindo 124 equipes divididas em oito categorias de jovens de 11 a 18 anos. Serão premiados os três melhores colocados de cada categoria com troféu e medalha. O quarto colocado receberá medalha. Serão premiados também o artilheiro e defesa menos vazada de cada categoria.

Essa não é a primeira vez que os atletas desse projeto disputam fora do território sul-mato-grossense. Em janeiro, 50 jogadores de Bandeirantes participaram da Dracena Cup Internacional de Futebol, no Estado de São Paulo, representando Mato Grosso do Sul. A competição reuniu mais de 120 atletas, representando sete estados de três países diferentes.

Saiba mais – Em Bandeirantes, o projeto Bom de Nota, Bom de Bola começou no dia 28 de abril de 2009, e atualmente atende em média 200 crianças. Tudo com valores oriundos de penas pecuniárias. 

Para participar das atividades é necessário ter uma média 6 no boletim escolar. Para viajar nas competições, o estudante deve ter bom comportamento na escola e em casa, além de frequentar a igreja indicada pelos pais, pelo menos uma vez por semana.

Importante ressaltar que o objetivo do projeto não é formar jogadores, mas cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. E o resultado não poderia ser melhor: dos que passaram pelo projeto alguns são advogados, outros estão cursando medicina, entre vários outras cursos universitários, e alguns optaram por seguir carreira, jogando em clubes.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo