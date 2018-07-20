Federação ajusta tabela de jogos do Campeonato Estadual Sub-19 de MS

O Vice-Presidente e Coordenador de Competições da FFMS Marco Antonio Tavares, divulgou na tarde desta quarta-feira(18), tabela atualizada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19.

Neste final de semana, o jogo entre Operário x Serc que seria disputado no domingo(22) às 15h no Jacques da Luz mudou para o estádio Municipal de Terenos na mesma data mas às 10h.

A mudança foi devido a utilização do estádio Jacques da Luz para um evento da comunidade do bairro Moreninhas.

Na semana que vem, o confronto do Operário com o Corumbaense, será no estádio Olho do Furacão. Já o Comercial também definiu o estádio do Cene como seu local para jogos até o fim da competição.

Após jogar no Estrelão na última rodada, o colorado vai encarar Moreninhas, Sete de Setembro e fará o clássico com o Operário na Arena da Paz.