Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:18

Buscar

Últimas notícias
X

Olímpíadas 2020

Tóquio 2020 apresenta oficialmente os mascotes Miraitowa e Someity

Os personagens, de estética futurista e inspirados no desenho animado, representam "a tradição e a inovação" do paí

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/07/2018 às 09:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio 2020 apresentou oficialmente neste domingo seus dois mascotes, chamados Miraitowa e Someity, em um grande evento na capital japonesa, um ato que marca a contagem regressiva para o evento esportivo.

A apresentação, da qual participou a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, e o presidente do comitê organizador de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, foi celebrada em um popular shopping da cidade, ao qual também foram centenas de crianças e curiosos.

O nome de Miraitowa, o mascote azul dos Jogos Olímpicos, provém da fusão das palavras japonesas futuro e eternidade, e "procura trazer esperança aos corações das pessoas no mundo todo", segundo detalhou a organização.

Someity, por sua parte, a mascote rosa paralímpica, deve o seu nome a uma variedade de cerejeira, uma árvore muito representativa da cultura japonesa, e quer transmitir "a sua força" aos atletas paralímpicos.

Os personagens, de estética futurista e inspirados no desenho animado, representam "a tradição e a inovação" do país asiático e serão o principal símbolo do evento.

As crianças também foram protagonistas do ato, acompanhando os mascotes frente a centenas de jornalistas e participando de um troca de presentes com eles, a fim de informar a venda oficial dos personagens.

Cerca de 17 mil escolas de educação primária do Japão participaram da escolha do casal de mascotes ganhadores, o que representa em torno de 70% dos centros deste tipo no país, assim como alguns colégios japoneses no exterior.

O personagem azul escolhido tem a capacidade de se deslocar de forma instantânea, enquanto a rosa pode se comunicar com vários elementos da natureza.

O nadador olímpico Daiya Sebe e a canoísta paralímpica Monika Seryu também posaram junto com os mascotes e compartilharam seu objetivo de "conseguir as suas melhores marcas e conseguir uma medalha".

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio acontecem na capital japonesa entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, e de 25 de agosto a 6 de setembro do mesmo ano, respectivamente.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo