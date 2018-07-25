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Esportes

Aquidauana recebe estadual de canoagem e sedia dois torneios

Eventos foram realizados durante o final de semana

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2018 às 14:40

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O final de semana foi marcado por série de eventos esportivos em Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal. A cidade recebeu etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e também sedio torneio de futebol feminino da Aldeia Lagoinha e Festival de Vôlei de Areia. Confira:

Futebol Feminino na Aldeia Lagoinha 

1º Torneio de Futebol Feminino Indígena da Aldeia Lagoinha em Aquidauana reuniu 7 equipes nos dias 21 e 22 de julho. Os jogos foram realizados no campo de futebol suíço ao lado da escola Marcolino Lili. As equipes participantes foram: Aldeia Cruzeiro, Aldeia Buritizinho, Ipegue Girls (aldeia Ipegue), Astros (aldeia Ipegue), Cassia (aldeia Lagoinha), Kaly Lavona (aldeia Lagoinha) e São José (aldeia Morrinho). A torcida compareceu e movimentou o final de semana na Aldeia Lagoinha. Campeão: Aldeia Cruzeiro Vice-campeão: Ipegue Girls Terceiro lugar: Kaly Lavona Quarto lugar: Aldeia Buritizinho.

Festival de vôlei de areia trio masculino   

Foi realizado nos dias 18 e 20 de julho na quadra de areia do Parque da Lagoa Comprida, Festival de vôlei de areia trio masculino. Tivemos a participação de 8 trios que movimentaram no período tarde noite as atividades esportivas na Lagoa Comprida. Durante a semana a comunidade usa a quadra para se divertir com a família praticando vôlei de areia. 

Classificação final: Campeão: As Super Poderosas- (atletas: Efrain/Adiel/Eric/ Maicon) Vice campeão: Nacional- ( atletas: Aner/ Camili/ Juliano) 3º colocado: Vôlei Futuro (atletas: Diego/ Richard/Tiago/ Auigner) Arbitragem: Eder/ José Carlos/ Desenho Mesário: Richard/ Rafael Placar: Fernanda Apoio: Cleverson Realização Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes de Aquidauana (Fema).

4ª Etapa do Estadual de Canoagem em Aquidauana 

Foi realizado no dia 22 de julho a 4ª etapa do Campeonato Estadual de Canoagem, a prova foi realizada entre os distritos de Piraputanga e Camisão, percurso de 10 km, trecho que os canoístas tiveram que mostrar muita técnica e resistência, para enfrentar pedras e corredeiras que tinham rio abaixo. Quarenta atletas de todo estado estiveram na briga para somar importantes pontos na disputa pelo titulo estadual 2018. O percurso escolhido pela federação foi muito elogiado pelos atletas, devido a beleza do rio Aquidauana. Este percurso poucos canoístas tinham conhecimento. 

Resultado por categoria: 

Categoria Junior 1º Pedro Henrique- Campo Grande 2º Edgar Balbuena- Aquidauana 3º Julian Segovia- Campo Grande 
Categoria Turismo 1º Marlon Silva- Aqidauana 2º Maycon- Campo Grande 3º Ronaldo Silva- Anastácio Categoria 
Master 1º Epifanio Oliveira- Anastacio 2º Gilson Silva- Aquidauana 3º Valtemir Nogueira Categoria 
Super Master 1º Ubirajara Carlino- Campo Grande 2º Wilson Hiroshi- Campo Grande 3º Rubens Braga- Aquidauana 
Categoria Sênior 1º Wanderley dos Santos- Aquidauana 2º Patrick Pisoni- Campo Grande 3º Gustavo Figueiró- Campo Grande 
Categoria feminino livre 1º Barbara Marinho- Campo Grande 2º Luiza Cavallieri- Aquidauana 3º Lais Messias- Campo Grande 
Feminino Master 1º Carmem Lucia- Campo Grande 2º Michelli Laranjeira- Campo Grande 3º Lais Laranjeira- Aquidauana    

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