Amador: Copa da Integração tem rodadas no masculino e feminino

Corumbá
A Copa Integração de Futebol Feminino teve rodada com dois jogos
Organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), a Copa Integração de Futebol Amador 2018 seguiu com disputas em suas regiões no final de semana.
Na regional do Cravo Vermelho, o jogo único – realizado no domingo, 29 de julho – teve como resultado Os Incríveis 6 x 4 Pantanal FC. No bairro Universitário, o Curimbatá venceu o Amigos do B. Trilho por 2 a 1. Pelo bairro Dom Bosco, o resultados foi AA Castro 5 x 1 União Dom Bosco.
Feminino
A Copa Integração de Futebol Feminino teve rodada com dois jogos, ambos realizados no domingo, dia 29, com os seguintes placares: Atlético Nova Aliança 0 x 2 Alianza Lima FC e Oliveira Somos Nós 4 x 0 Corumbá FC.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS