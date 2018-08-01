Amador: Copa da Integração tem rodadas no masculino e feminino

Organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), a Copa Integração de Futebol Amador 2018 seguiu com disputas em suas regiões no final de semana.

Na regional do Cravo Vermelho, o jogo único – realizado no domingo, 29 de julho – teve como resultado Os Incríveis 6 x 4 Pantanal FC. No bairro Universitário, o Curimbatá venceu o Amigos do B. Trilho por 2 a 1. Pelo bairro Dom Bosco, o resultados foi AA Castro 5 x 1 União Dom Bosco.

Feminino

A Copa Integração de Futebol Feminino teve rodada com dois jogos, ambos realizados no domingo, dia 29, com os seguintes placares: Atlético Nova Aliança 0 x 2 Alianza Lima FC e Oliveira Somos Nós 4 x 0 Corumbá FC.