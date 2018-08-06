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Estadual Sub-19

Aquidauanense vence Costa Rica e empata com o Sete na liderança

Jogo foi realizado no sábado, em Costa Rica

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 13:18

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Três partidas foram realizadas neste final de semana pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19. Os jogos são correspondentes as rodadas atrasadas que cada clube tinha que realizar após reunião na sede da FFMS na última semana.

No sábado (04), a rodada começou com om Operário AC aprontando em Sidrolândia. Diante do União/ABC, o tigre venceu por 3 a 1 conquistando sua primeira vitória na competição. Gabriel marcou os gols do tigre enquanto Osvaldo descontou para o tricolor da capital.

Já no estádio Laertão em Costa Rica, o Aquidauanense venceu o time da casa por 2 a 0 e empatou em pontos com o líder Sete de Setembro. Elton contra e Henrique marcaram os gols do azulão da princesa.No jogo que fechou a rodada no domingo(05), o Corumbaense bateu o Comercial de virada por 3 a 1 no estádio Arthur Marinho em Corumbá.

Everton abriu o placar para o colorado enquanto Kelton(2x) e Wendryl contra marcaram para o carijó da avenida que venceu a segunda partida consecutiva. Sete de Setembro e Aquidauanense lideram com 13 pontos e saldo 7, porém o time douradense está a frente pelo número de gols marcados.

O União/ABC e o Operário tem 10 pontos porém o tricolor tem saldo melhor. Comercial e Serc vem logo atrás com nove pontos com o colorado a frente também pelo saldo de gols. O Corumbaense é 7º colocado com 07 pontos, um a frente do Costa Rica. O Operário AC tem cinco e a Moreninhas é lanterna ainda sem pontuar.

Na próxima rodada, o Comercial recebe o Sete de Setembro, Operário x União/ABC, Operário AC x Moreninhas, Costa Rica x Corumbaense e o Aquidauanense a Serc.

 

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