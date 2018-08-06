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Galácticos é campeão da Copa Integração de Futebol na região do Primavera

Além de troféu e medalhas, o premio de R$ 2.400 em dinheiro oferecido pela Prefeitura de Corumbá

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 14:19

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O Galácticos conquistou nesse domingo, 5 de agosto, o título da Copa Integração de Futebol Amador na região do Primavera. Na decisão, a equipe derrotou o Primavera por 2 a 1 e faturou, além de troféu e medalhas, o premio de R$ 2.400 em dinheiro oferecido pela Prefeitura de Corumbá.

Acompanhado pelo diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), Silvino Rodrigues Ribeiro, o prefeito Marcelo Iunes acompanhou a decisão e destacou o papel do esporte para a integração social e o divertimento da população.

“Com essa Copa Integração, que acontece em toda a cidade, A FUNEC fortalece a política de fomento voltada ao esporte amador e permite o acesso à prática esportiva em todas as suas manifestações”, destacou o chefe do Executivo municipal.

Segundo colocado, o Primavera levou para casa a premiação de R$ 1.200. O artilheiro da regional foi Rodrigo dos Santos Medeiros e o melhor goleiro foi Alcides Rondon Alves, os dois atletas do Guanabara. Cada um levou, além de troféu, o valor de R$ 200.

A disputa contou com a participação de seis equipes, que totalizou 138 atletas amadores. Nos 19 jogos realizados, foram marcados 93 gols. Foram distribuídos 42 cartões amarelos e nove cartões vermelhos. Todos os jogos foram disputados no campo do conjunto Primavera.

Regionais

Na regional do Cravo Vermelho, a Copa Integração de Futebol Amador entra neste fim de semana na fase semifinal. No sábado, às 14h45, se enfrentam Família Moraes e Master de Ouro. No domingo, às 9h15, é a vez de Santa Catarina e Sete de Setembro entrarem em campo buscando um lugar na decisão.

Na região do Universitário, o Universitário venceu o GM Cristo por 3 a 2. No próximo sábado, às 17h30, se enfrentam Barão x Curimbatá. Pelo Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco, o Mundial fez 4 a 2 no Borrowisky, em partida realizada na Esplanada da Nob no último domingo, dia 5.

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