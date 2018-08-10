Cinco jogos movimentam rodada desta 6ª feira da 4ª Copa Funec de Futsal

Cinco jogos pela categoria Infanto movimentam a rodada desta sexta-feira, 10 de agosto, da 4ª Copa Funec de Futsal. A partir das 19 horas, no ginásio poliesportivo da rua Porto Carrero, se enfrentarão: Macena de Brito x Maria Leite; Projeto Bom de Nota Bom de Bola x Projeto Vencer Ceac; Pura Art x Projeto Rotary; Santa Teresa x Projeto Social B13 e Universitário x São Miguel.

Na rodada da quinta, dia 09, pela categoria Principal Masculino os resultados foram: Popular Nova Júnior 2 x 5 Casa Nossa Senhora Aparecida; Borrowisk 0 x 2 União Ladarense; Tradição/Mac Laren/Dom Bosco 8 x 4 New Time Sport e Visão Futsal 3 x 2 Os Morgados.

A 4ª Copa Funec de Futsal 2018, que teve início em 09 de julho, é uma realização da Prefeitura, por meio da Funec com organização da Associação dos Oficiais de Arbitragem de Corumbá. Os jogos, que vão até setembro, são realizados no ginásio poliesportivo, as segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos.

São 124 equipes envolvidas na competição, com aproximadamente 1.280 atletas. A Copa Funec é disputada nas categorias Fraldão, Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, infantil, Infanto, Principal Masculino e Principal Feminino.

Feminino

Já pela Copa Integração de Futebol Feminino, também promovida pela Prefeitura, por meio da FUNEC, dois jogos acontecem neste domingo, 12 de agosto, no campo do Universitário. Universitário x Tradição Futsal se enfrentam às 8h45. Em seguida jogam Quilombelas x Oliveira Somos Nós.