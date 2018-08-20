Aquidauanense se consolida como força na base e presença certa na Copa São Paulo

No último sábado, 18, Aquidauana ganhou mais um presente no mês do seu aniversário. A cidade agora é campeã no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19, graças ao excelente desempenho do time do Aquidauanense, que faturou o título e a vaga na Copa São Paulo ao ganhar da Moreninhas por 5x0.

A partida decisiva aconteceu no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, onde Fabrício, Marlon, Bruno e Guilherme (2x) marcaram para o Azulão da Princesa, que chega aos 22 pontos em 24 jogos disputados.

No sábado, 18, ao retornar à Aquidauana, o time foi recebido com alegria, ovacionados e desfilaram pelas ruas da cidade no caminhão do Corpo de Bombeiros. Fogos e gritos “É Campeão” anunciavam a alegria da conquista do título para os jovens atletas e para a cidade.

É o terceiro título do Aquidauanense nesta década e o quarto do técnico Mauro Marino. O Aquidauanense foi campeão em 2011, 2013 e 2018. Além disso foi vice em 2012 e vai para sua quarta participação na Copa São Paulo.

Conforme destacou o presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA), Plínio de Goes, o time do Aquidauanense recebeu total apoio da Prefeitura de Aquidauana, do prefeito Odilon Ribeiro e teve uma torcida presente para chegar até esse resultado tão importante para cidade e para o futebol.

O prefeito Odilon Ribeiro, em contato com a comissão técnica do Aquidauanense, parabenizou os jovens jogadores e disse que “Aquidauana tem tudo para conquistar mais títulos”. “Estou orgulhoso do nosso time, desses jovens talentos, que trouxeram esse título de presente para cidade em pleno 126 anos de Aquidauana”, destacou o prefeito.

O time do Aquidauanense Sub-19 é composto pelos jogadores: Paulo Henrique de Souza Franco, Matheus Luciano Barbosa, Matheus de Oliveira Medeiros, Elton Miguel Felix, Guilherme Dias Marvila, Pedro Henrique Alem Vilalba, Lucas Matheus de Freitas Coelho, Gustavo Antonio da Silva, Marcos Henrique da Silva Santos (artilheiro anastaciano com 9 gols), Bruno Chaves de Jesus, Luiz Felipe Silva Pereira, João Victor Bezerra dos Santos, Luyd Avalhães de Jesus, Carlos Gabriel Ribeiro Nascimento, Hamilton Franca Dias Filho, Marlon Vinicius de Oliveira Frederico, Leandro Marques de Souza, Fabrício Klein Aquino e Vinicius Mainate Pereira.

A comissão técnica do time é composta por: João Garcia (presidente do clube), Edilson Fernandes Leite/Xandico (vice-presidente do clube), Mauro Marino (técnico), Eriberto Freitas (preparador de goleiros), Denner Elias Ferreira (massagista), Emerson Ayala (preparador físico), Cícero de Moura (diretor de futebol) e Carlos Narciso (mordomo).

