Aquidauanense pega Sete de Dourados na última rodada do Sub-19

O Vice-Presidente e Coordenador de Competições da FFMS Marco Antonio Tavares, confirmou o desmembramento da última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19. Segundo Tavares, dois jogos serão disputados nesta quarta-feira(22) às 15h. Na capital a Moreninhas encara o União/ABC enquanto no Laertão em Costa Rica, o clássico Costa Rica x Serc.

No domingo(26) os três jogos que fecham a competição. Corumbaense x Operário AC duelam para cumprir tabela no Arthur Marinho. Na capital o clássico Comercial x Operário no Olho do Furacão e em Dourados o Sete de Setembro recebe o campeão Aquidauanense. Esses dois jogos definirão o vice-campeão e segundo representante do estado na Copa São Paulo 2019. Os jogos serão às 15h.