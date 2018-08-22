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Bonito recebe 4ª Etapa da Copa estadual de Cross Country

Organização tem o apoio da Equipe do Speed Moto Clube de Bonito

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2018 às 13:33

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Bonito vai sediar nos dias 25 e 26 de agosto (sábado e domingo próximos) a 4ª Etapa da Copa Sul Matogrossense de Cross Country.

O circuito será disputado na Chácara do Fernando de Sá, no KM 3 da Rodovia MS-345 (Bonito a Anastácio), em 8 (oito) categorias: Nacional, Nacional Pro- Over 35 e Over 45, Extreme Open, Hard Enduro, XC F Batom, Super Child e Rio Formoso.

Além de competidores de MS, a 4ª Etapa da Copa Sul Matogrossense de Cross Country, que conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito, terá a participação de pilotos de Minas Gerais, Goiás e Paraguai.

A organização do evento está a cargo da 4B Rancing Desenvolvimento de Corridas, com supervisão da FEMEMS e apoio da Equipe do Speed Moto Clube de Bonito.

De acordo com os organizadores a expectativa é que a prova conte um público estimado em mais de 3.000 pessoas.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99603-8430.

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