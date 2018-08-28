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Aquidauanense chega forte para disputa da Série B do Campeonato Estadual

Competição tem início em outubro, com sete equipes do MS

Renan Nucci

Publicado em 28/08/2018 às 14:06

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João Garcia Ferreira, presidente do Aquidauanense, garante que o clube vai disputar a Série B do Campeonato para vencer. Na pior das hipóteses, quer pelo menos a classificação para a Primeira Divisão do ano que vem, que pode vir com um segundo lugar. Para tanto, já começa a preparar o elenco e pretende usar garotos que foram campeões Sub-19 recentemente.

"Aquidauana pode esperar que vamos com uma equipe forte para a Série B. Queremos ao menos o vice, para que possamos disputar a Série A no ano que vem e conquistar o título inédito do Campeonato Estadual", disse.

A estreia será no dia 28 de outubro, contra o Ivinhema. Também disputam Ubiratan, Serc de Chapadão do Sul, Maracaju, Coxim e Moreninhas. "É um campeonato forte, com todas as equipes grandes candidatas ao título, mas o jogo é jogado. Nosso estádio está pronto e faremos três jogos aqui e três jogos fora", disse.

Além disso, o Aquidauanense também irá se reforçar para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem,a  maior competição das categorias de base do país. O objetivo é superar a campanha de 2014, quando passou da primeira fase e caiu diante do Atlético Mineiro. O Azulão conquistou na última semana o título do Sub-19.

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