Decisão da Copa Integração de Futebol começa neste domingo no Roseiral

A Copa Integração de Futebol começa a ser decidida neste domingo, 2 de setembro, na região do Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco. Às 10 horas, se enfrentam Mundial e Associação Castro. Os dois times voltam a campo na próxima semana. Quem somar mais pontos nos dois confrontos é o campeão. Em caso de dois resultados iguais, a decisão será nos pênaltis.

Ainda no domingo, a bola também rola no Universitário, mas pela categoria Feminina. As Quilombelas enfrentam o Alianza Lima às 8h45. Logo em seguida entram em campo Universitário e Atlético Nova Aliança. A Copa Integração é organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC).

Neste ano, a premiação é composta por troféus e medalhas às equipes campeãs e vice-campeãs de cada regional, assim como o melhor goleiro e o artilheiro. Cada time campeão também leva para casa um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.400, enquanto o vice fatura R$ 1.200. O melhor goleiro e o artilheiro de cada regional ficam com R$ 200 cada.

No Cravo, o campeão foi o Família Moraes, com o Santa Catarina em segundo; no Universitário o Barão ficou em primeiro com o Universitário em segundo; No Primavera, o Galácticos venceu a Primavera na decisão; enquanto no Paiolzinho o Bolivar foi o campeão com o Taquaral em segundo.