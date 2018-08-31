Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:25

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Decisão da Copa Integração de Futebol começa neste domingo no Roseiral

Cada time campeão também leva para casa um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.400, enquanto o vice fatura R$ 1.200

Renan Nucci

Publicado em 31/08/2018 às 16:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Copa Integração de Futebol começa a ser decidida neste domingo, 2 de setembro, na região do Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco. Às 10 horas, se enfrentam Mundial e Associação Castro. Os dois times voltam a campo na próxima semana. Quem somar mais pontos nos dois confrontos é o campeão. Em caso de dois resultados iguais, a decisão será nos pênaltis.

Ainda no domingo, a bola também rola no Universitário, mas pela categoria Feminina. As Quilombelas enfrentam o Alianza Lima às 8h45. Logo em seguida entram em campo Universitário e Atlético Nova Aliança. A Copa Integração é organizada pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC).

Neste ano, a premiação é composta por troféus e medalhas às equipes campeãs e vice-campeãs de cada regional, assim como o melhor goleiro e o artilheiro. Cada time campeão também leva para casa um prêmio em dinheiro no valor de R$ 2.400, enquanto o vice fatura R$ 1.200. O melhor goleiro e o artilheiro de cada regional ficam com R$ 200 cada.

No Cravo, o campeão foi o Família Moraes, com o Santa Catarina em segundo; no Universitário o Barão ficou em primeiro com o Universitário em segundo; No Primavera, o Galácticos venceu a Primavera na decisão; enquanto no Paiolzinho o Bolivar foi o campeão com o Taquaral em segundo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo