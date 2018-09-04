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Esportes

Em outubro, Bodoquena será palco do Campeonato Estadual de Futsal

O evento será realizado no Ginásio Nazário Costa Campos, das 8h às 22h

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2018 às 14:59

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Bodoquena recebe pela primeira vez, de 11 a 14 de outubro, o Campeonato Estadual de Futsal realizado pela Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS). O evento será realizado no Ginásio Nazário Costa Campos, das 8h às 22h. As categorias serão masculinas, sub 7, sub 9, sub 11, sub 17 e sub 20, já para as equipes femininas serão sub 17 e sub 20. A equipe campeã representará o estado na Taça Brasil de Futsal em 2019.

O evento é uma realização da FFSMS e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. A expectativa da Federação é receber cerca de mil atletas. O valor das inscrições varia de acordo com a categoria e podem ser realizadas pelo telefone (67) 99916-5898, a entrada para assistir aos jogos é gratuita. Para obter mais informações ou sanar dúvidas o telefone de contato é (67) 3268-1565.

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