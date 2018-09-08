Jems e Jojums de Natação acontecem neste sábado em Campo Grande

Será realizada neste sábado (8.9), em Campo Grande, a seletiva dos Jogos Escolares e da Juventude do MS de Natação. As disputas iniciam às 8h e, depois, às 14h no Rádio Clube Cidade – localizado na rua Padre João Crippa, 1.280, Centro.

A modalidade abrirá as competições individuais dos Jogos, mais de 100 alunos-atletas na faixa etária de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos participam da etapa que classificará os representantes do Estado nos Jogos Escolares Nacionais que acontecerão em Natal, no Rio Grande do Norte.

Os municípios participantes são: Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Maracaju, Nova Andradina e Ponta Porã.

As provas estão divididas entre: Individuais – borboleta, costas, peito (50 e 100m), livre (50, 100, 200, 400m) e medley (200m), revezamentos – 4x50m livres, 4x50m medley e 4x50m misto, (masculino e feminino).

No Jojums, as provas serão mais longas no livre feminino (800m) e no masculino (1.500m).

Os classificados nas modalidades individuais, diferente das coletivas, já estarão escalados direto para o Nacional, que será de 12 a 25 de novembro.

Os Jems e Jojums de judô e atletismo acontecem na próxima semana, 14 a 16 de setembro, em Corumbá.