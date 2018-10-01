Policiais militares de Aquidauana participam da Corrida Carlos Camisão

Ontem (30), em comemoração aos 76 anos do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, foi realizada a II Corrida Carlos Camisão, com concentração no Parque Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana.

O 7º Batalhão da Polícia Militar, parceiro do evento, esteve representado pelos policiais militares de sua área de atuação que, junto a outros atletas e população em geral, percorreram os cinco quilômetros de percurso, com o objetivo de prestigiar o excepcional evento promovido pelo Coronel Bogoni (Comandante do 9º BECmb), bem como promover integração e estimular a prática de atividades físicas.