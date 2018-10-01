Policiais militares de Aquidauana participam da Corrida Carlos Camisão

Esportes
Evento foi realizado ontem, em comemoração aos 76 anos do 9º Batalhão de Engenharia de Combate
Ontem (30), em comemoração aos 76 anos do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, foi realizada a II Corrida Carlos Camisão, com concentração no Parque Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana.
O 7º Batalhão da Polícia Militar, parceiro do evento, esteve representado pelos policiais militares de sua área de atuação que, junto a outros atletas e população em geral, percorreram os cinco quilômetros de percurso, com o objetivo de prestigiar o excepcional evento promovido pelo Coronel Bogoni (Comandante do 9º BECmb), bem como promover integração e estimular a prática de atividades físicas.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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