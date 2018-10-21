Com apoio da Prefeitura, Corrida das Bombeiras reuniu 270 atletas

Corumbá recebeu neste sábado, 20 de outubro, a terceira edição da Corrida das Bombeiras. Organizado pelas mulheres que integram a instituição militar, o evento contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes (FUNEC), e reuniu 270 corredoras.

Elas percorreram uma distância de 5 quilômetros e todas que completaram a prova receberam medalhas participativas. As cinco primeiras civis e as cinco primeiras militares ainda levaram para casa troféus estilizados.

“Ficamos muito satisfeitos com a essa parceria com o Corpo de Bombeiros. Ganhamos uma prova a mais para o nosso calendário e ainda incentivamos mais pessoas a praticar o esporte”, avaliou o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Silvino Rodrigues.

Comandante do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Corumbá, o tenente-coronel André Delai Rufato explicou que a prova acontece sempre em uma cidade diferente. “A primeira foi em Dourados e a segunda em Campo Grande. Quando fomos procurados para receber o encontro, gostamos muito da ideia e fizemos tudo que estava em nosso alcance para realiza-lo”.

O comandante também agradeceu a parceria da FUNEC. “A Prefeitura trouxe boa parte da estrutura, além da organização do percurso. Para nós é muito bom receber essa integração entre a comunidade e o Corpo de Bombeiros”, completou.

Uma das idealizadoras da prova, a sargento Priscila Fernandes explicou que a corrida também serve para integrar e reunir as mulheres que fazem parte da corporação. “Em todo o Mato Grosso do Sul são só 115 mulheres e ficamos espalhadas em várias unidades. Aqui em Corumbá, por exemplo, temos apenas uma”, afirmou.

“Começamos a fazer nosso encontra anual há 7 anos. E há 3 organizamos essa corrida, que já ficou maior que a nossa reunião. Conseguimos nos integrar com a comunidade e arrecadar alimentos, que foram trocados pelas inscrições, e que serão doados para alguma entidade assistencial”, completou a sargento.

Neste ano, 35 militares femininas participaram da Corrida das Bombeiras. A campeã da categoria foi Viviane da Costa. Jaqueline Nascimento ficou em segundo, Ana Lúcia Cristaldo em terceiro, Thais Pinheiro em quarto e a própria Priscila Fernandes completou o pódio.

Na categoria civil, quem venceu foi Jeice Martins de Freitas, que concluiu os 5 quilômetros em pouco mais de 23 minutos. “Estava bem preparada, pois acabei de participar de uma maratona em Buenos Aires. Além disso, o clima ameno de hoje ajudou bastante”, descreveu a campeã geral da prova.

Raquel Martins Souza, Maria Luciane Rondon, Karine da Silva Teixeira e Edelaine Oliveira Costa completaram o pódio, da segunda à quinta colocação, respectivamente.