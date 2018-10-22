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Atleta do MS é campeão brasileiro de karatê em Minas Gerais

O evento foi realizado pela CBK (Confederação Brasileira de Karatê) com apoio das federações estaduais que compõe a instituição

Renan Nucci

Publicado em 22/10/2018 às 09:27

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O karateca Enzo Gabriel Vidotti Bassi, sagrou-se campeão brasileiro de karatê, na modalidade shiai/kumitê, categoria sub 12, -50 kg, faixa roxa a preta, kyu acima. A competição aconteceu entre os dias 16 a 21 de outubro, no Ginásio do Mineirinho na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O evento foi realizado pela CBK (Confederação Brasileira de Karatê) com apoio das federações estaduais que compõe a instituição. Enzo sagrou-se também vice-campeão brasileiro estudantil, também na modalidade shiai e conquistou dois 5°. Lugares na modalidade kata.

Pelo quinto ano consecutivo o atleta representou o Estado de Mato Grosso do Sul (FKMS) em competições oficiais. Praticante de karatê desde os cinco anos de idade com o incentivo do pai que acredita que a arte marcial contribui na formação do caráter, Enzo, de 11 anos, conquistou mais de 140 pódios em sua carreira de esportista.

“Estou muito feliz com o meu resultado, tenho trabalhado para isto e torço para que Deus me proporcione coisas ainda maiores. Quero agradecer a Deus, meu Sensei, minha família, meus amigos e aos parceiros de meu blog.”

“Enzo participa de uma categoria muito difícil, mas a sua dedicação e confiança no que faz tem trazido sempre resultados importantíssimos” falou Sensei Joaquim. O karateca tem mais quatro competições neste ano de 2018 e tem como parceiros Colégio Cecafe, CNA idiomas, Vezo Esportivo e Pneumoclínica.

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