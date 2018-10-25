MPE libera Estádio Noroeste para disputa da Série B em Aquidauana

O Vice-Presidente e Coordenador de Competições da FFMS Marco Antonio Tavares, informou no fim da tarde desta terça-feira(23) que o Ministério Público Estadual liberou o estádio Noroeste em Aquidauana para a disputa da Série B.

De acordo com o ofício enviado a Federação, o estádio está liberado com restrições da Polícia Militar que informou a falta de entrega de documentos.

Além disso, a Polícia Militar comunicou a falta de monitoramento por imagem, falta de banheiros, bilheterias, bares e lanchonetes para o torcedor visitante.

A PM solicitou limpeza no estádio com remoção de objetos, isolamento da quadra de esportes e do imóvel do caseiro e comunicou falta de local adequado a ser utilizado como posto policial. Além disso, o estádio não poderá ser utilizado para jogos a noite.

O Aquidauanense terá de 15 a 120 dias para adequar seu estádio a contar do dia 12 de setembro quando o clube foi informado das não-conformidades. O jogo de estreia será contra a Moreninhas dia 03 de novembro às 15.