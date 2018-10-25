Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:31

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

MPE libera Estádio Noroeste para disputa da Série B em Aquidauana

O Aquidauanense terá de 15 a 120 dias para adequar seu estádio

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2018 às 15:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Vice-Presidente e Coordenador de Competições da FFMS Marco Antonio Tavares, informou no fim da tarde desta terça-feira(23) que o Ministério Público Estadual liberou o estádio Noroeste em Aquidauana para a disputa da Série B.

De acordo com o ofício enviado a Federação, o estádio está liberado com restrições da Polícia Militar que informou a falta de entrega de documentos.

Além disso, a Polícia Militar comunicou a falta de monitoramento por imagem, falta de banheiros, bilheterias, bares e lanchonetes para o torcedor visitante.

A PM solicitou limpeza no estádio com remoção de objetos, isolamento da quadra de esportes e do imóvel do caseiro e comunicou falta de local adequado a ser utilizado como posto policial. Além disso, o estádio não poderá ser utilizado para jogos a noite.

O Aquidauanense terá de 15 a 120 dias para adequar seu estádio a contar do dia 12 de setembro quando o clube foi informado das não-conformidades. O jogo de estreia será contra a Moreninhas dia 03 de novembro às 15.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo