Corumbá realizará a 5ª edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal

Esportes
As inscrições para participar do evento já estão abertas desde o dia 19 de outubro e podem ser feitas através do site oficial do evento
A 5° edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal será realizada de 15 a 18 de novembro em Corumbá. Conforme a organização são esperados aproximadamente 1.200 atletas, distribuídos em seis modalidades. Fazem parte desta edição: corrida de trilha, stand up paddle, mountain bike, maratona aquática, canoagem e demonstração de vôo livre.
As inscrições para participar do evento já estão abertas desde o dia 19 de outubro e podem ser feitas através do site oficial do evento. As vagas são limitadas.
A distribuição das equipes será feita pelas entidades esportivas que representam as modalidades no Estado e no País.
A proposta dos jogos de aventura, além de movimentar e divulgar a cidade, nacional e internacionalmente, também tem como objetivo fomentar a economia, a prática esportiva e acima de tudo, o turismo.
Ficam à disposição nos dias do evento médicos, bombeiros, equipes de segurança e toda a infraestrutura necessária e preparada para garantir conforto e tranquilidade aos participantes.
O Eco Pantanal Extremo acontece desde 2013, e se transformou em um dos maiores eventos de esportes de aventura do Brasil, um encontro que reúne emoção, superação e esportes radicais com atletas nacionais e internacionais.
O evento é uma realização da Prefeitura de Corumbá em parceria com o Governo do Estado.
Para mais informações entre em contato com a Fundação de Esporte de Corumbá (Funec) pelo telefone (67) 3231-2886.
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