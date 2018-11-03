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Com Aquidauanense em campo, Série B do Campeonato Estadual começa hoje

Clubes lutam por acesso à elite do futebol em MS

Renan Nucci

Publicado em 03/11/2018 às 09:27

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Duas partidas abrem na tarde deste sábado(03) o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Cinco equipes buscam as duas vagas na Série A de 2019. Aquidauanense, Coxim, Maracaju, Moreninhas e Serc disputarão em turno único e no sistema de pontos corridos, as vagas na elite do futebol sul-mato-grossense.

A competição teve nesta semana as desistências de Ubiratan e Ivinhema que apresentaram a carta de retirada da competição devido a falta de laudos de seus estádios. Dos cincos participantes, apenas Maracaju e Serc já conquistaram a competição. O Maracaju levou o caneco em 2004 enquanto a Serc é bicampeã da Série B conquistando em 2009 e 2014.

A competição começa com jogos da 2ª rodada já que a 1ª rodada foi adiada para o dia 07 de novembro. O Aquidauanense recebe a Moreninhas no Noroeste enquanto o Coxim no André Borges pega o Maracaju. Os jogos serão às 15h.Aquidauanense x Moreninhas se enfrentam com arbitragem de Renan Novais Insabralde que será auxiliado por Claysson Vieira de Morais e Roberto Schultz. Bruno César Leite Messias será o 4º árbitro.

Já o jogo entre Coxim x Maracaju terá arbitragem de Carlos Henrique Linhares Martins que será auxiliado por Sérgio Alexandre da Silva e Erasmo Couto Ferreira. Raphael Souza Cosmo será o 4º árbitro.    

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