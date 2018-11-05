Aquidauanense e Maracaju estreiam com vitória na Série B do Estadual

Duas partidas abriram na tarde do último sábado(03), o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. Foram quatro gols em duas partidas.

No estádio Noroeste em Aquidauana, o Aquidauanense venceu a Moreninhas por 1 a 0. Jéferson Gibran marcou o gol do jogo há 10 minutos do fim da partida.

Já no estádio André Borges em Coxim, o Maracaju não tomou conhecimento do time da casa e fez 3 a 0. Jhony, Dener e Gugu marcaram os gols do time da terra da linguiça.

Maracaju e Aquidauanense lideram com 03 pontos. Moreninhas e Coxim tem zero e a Serc folgou na rodada.