Aquidauanense e Maracaju estreiam com vitória na Série B do Estadual

Esportes
Moreninhas e Coxim tem zero pontos e a Serc folgou na rodada
Duas partidas abriram na tarde do último sábado(03), o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. Foram quatro gols em duas partidas.
No estádio Noroeste em Aquidauana, o Aquidauanense venceu a Moreninhas por 1 a 0. Jéferson Gibran marcou o gol do jogo há 10 minutos do fim da partida.
Já no estádio André Borges em Coxim, o Maracaju não tomou conhecimento do time da casa e fez 3 a 0. Jhony, Dener e Gugu marcaram os gols do time da terra da linguiça.
Maracaju e Aquidauanense lideram com 03 pontos. Moreninhas e Coxim tem zero e a Serc folgou na rodada.
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