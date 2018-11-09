Policiais de Aquidauana são campeões nacionais no Futebol Society

No início deste mês, o Tenente-coronel da Polícia Militar Amaral, Comandante do 7º Batalhão em Aquidauana, e o subtenente Paulo Rogério, ntegrante da equipe de Policiamento Escolar Comunitário, tiveram a honra de, ao lado de outros Policiais Militares de Mato Grosso do Sul, representarem a corporação em um torneio desportivo realizado no Estado de Santa Catarina – 1º Jogos Brasileiros das Instituições de Segurança Pública.

Dentre as dezenas de modalidades de esportes que o torneio ofereceu, a equipe de “Futebol Society” da PMMS sagrou-se campeã. Com o título conquistado, os representantes do 7º Batalhão PM trouxeram para nosso estado não somente o troféu, mas a honra de participarem de atividades que incentivam o esporte, a amizade e interação entre as forças de segurança pública, a nível nacional.