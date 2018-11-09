Professor Carlão é campeão no atletismo dos Jogos para transplantados na Argentina

O professor Carlão, de Campo Grande, atleta e fundador do Instituto Sangue Bom, obteve resultados importantes nos Jogos Latino-Americanos para Transplantados realizados em Salta, na Argentina.

Aos 54 anos e há 2 anos transplantado, ele obteve cinco medalhas em seis provas, junto com a delegação brasileira que obteve, ao todo, 51 medalhas de 20 atletas.

Acadêmico do sexto semestre de Biomedicina, ele foi primeiro lugar na corrida dos 400 metros (medalha de Ouro), segundo lugar nos 100 metros, 800 metros e revezamento 4×100 ( 3 medalhas de Prata), quarto lugar na corrida de 5 quilômetros e terceiro lugar no revezamento 4×400 (medalha de Bronze).