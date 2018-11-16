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Campo Grande será palco para largada do Rally dos Sertões em 2019

Competição brasileira que acontece anualmente, o Rally dos Sertões chegará a 27ª edição em 2019

Renan Nucci

Publicado em 16/11/2018 às 15:57

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Uma das maiores competições off road do mundo está de volta a Mato Grosso do Sul. Depois de percorrer três municípios do Estado em 2017, o Rally dos Sertões voltará em 2019 com largada inédita em Campo Grande.

Para lançar a prova e dar detalhes do evento, o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marquinhos Trad e o CEO da Dunas Race, Marcos Moraes, convidam a imprensa para entrevista coletiva na terça-feira (20.11), às 14h30, na Governadoria.

Competição brasileira que acontece anualmente, o Rally dos Sertões chegará a 27ª edição em 2019. Em Campo Grande, a largada está agendada para o dia 24 de agosto. O evento será incorporado às comemorações dos 120 anos da Capital.

A corrida envolve carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs e também é conhecida por levar ação social e ambiental pelos locais que passa.  O Rally dos Sertões 2019 terá apoio e participação do Governo de Mato Grosso do Sul.

O Estado se mostrou disposto a sediar outras etapas do Rally dos Sertões em 2017 quando a competição passou pelos municípios de Coxim, Aquidauana e Bonito – movimentando diversos setores da economia, como turismo, comércio e lazer.

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