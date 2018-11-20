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Arbitral da Série A define pontos corridos para o Campeonato Estadual 2019

Serão quatro times que serão rebaixados

Renan Nucci

Publicado em 20/11/2018 às 15:17

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Foi realizado na tarde desta segunda-feira(19) na sede da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, o Conselho Arbitral do Estadual 2019.

Após as disputas do Estadual Sub-19 e da Série B no formato de pontos corridos, foi aprovado o mesmo formato para a edição 2019.

Dos dez representantes de clubes, nove foram a favor do novo formato que deverá ser repetido em 2020 conforme prevê o Estatuto do Torcedor. Apenas o Presidente do Novo Américo Ferreira foi contra o pontos corridos.

“Era preciso mudar pois o formato anterior estava saturado. Nós estávamos cansados, o torcedor e a imprensa, mas para este novo formato não estamos preparados”, disse Américo.

Já o Presidente do Operário Estevão Petrallas, é defensor dos pontos corridos. “É um formato mais justo, vai premiar as equipes que melhor se prepararem e tem tudo para ser um sucesso”, afirmou Petrallas.

Serão ao todo, vinte e duas rodadas com 132 jogos entre os dias 20 de janeiro e 21 de abril. O campeão e o vice, tem vagas na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D de 2020.

Outras mudanças

Duas mudanças são importantes. No rebaixamento, em 2019 serão quatro times que serão rebaixados para a partir de 2020, a competição contar com 10 clubes.

Outra mudança importante é no critério de desempate. Se duas ou mais equipes empatarem em pontos, os critérios serão número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados e confronto direto.

Persistindo o empate nesses critérios, não haverá mais sorteio. Uma partida extra será disputada com a federação definindo o local do jogo.

A 1ª rodada marca os confrontos entre Operário x Corumbaense, Urso x Novo, Sete Setembro x Águia Negra e União x Costa Rica.

O Comercial vai estrear em casa contra o vice-campeão da Série B enquanto o Operário-DD vai estrear fora de casa contra o campeão da Série B.

 

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