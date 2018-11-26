Aquidauanense vence Serc e está de volta a Série A do Estadual

Dois jogos movimentaram na tarde de sábado(24) a 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense série B. Foram seis gols na rodada que conduziu o Aquidauanense de volta a Série A.

Jogando em Costa Rica no estádio Laertão, o Aquidauanense com um homem a menos venceu a Serc por 2 a 1. Kareca abriu o placar para o azulão da princesa e Rodrigo empatou para a Serc na etapa inicial.

Kareca foi expulso na etapa final mas mesmo assim, Alex Farias marcou aos 44 minutos marcando o gol da classificação.

No outro jogo da rodada, o Maracaju venceu de virada a Moreninhas por 2 a 1 no Loucão. Rizato abriu o placar para o leão da capital enquanto Vitor e Gugu de pênalti, viraram para o time da terra da linguiça.

Matemática do campeonato

O Aquidauanense lidera com nove pontos contra sete do Maracaju e quatro da Serc.

Aquidauanense e Maracaju brigam pelo título e se enfrentam no Noroeste, enquanto Maracaju e Serc brigam pelo acesso. Moreninhas e Coxim com um ponto, estão eliminados.

Para ficar com o título inédito, o Aquidauanense precisa empatar com o Maracaju. O empate dá o acesso ao MAC que só será bicampeão da série B se vencer o jogo.

Para a Serc conquistar o acesso, precisa vencer o Coxim, torcer por derrota do Maracaju e tirar saldo de quatro gols.

Critérios de desempate

Caso a Serc vença por 3 a 0 e o Maracaju perca por 3 a 2, as equipes estarão empatadas rigorosamente em todos os critérios e um novo jogo entre Maracaju x Serc deverá ocorrer.

Havendo esta combinação, as equipes terão sete pontos, duas vitórias cada, três gols de saldo, oito gols marcados e empataram o confronto direto que tiveram em 1 a 1 no Loucão.

Conforme prevê o artigo 16 da competição, se isso acontecer, haverá a realização de uma partida de desempate. A última rodada está marcada para o dia 1º de dezembro às 16h.