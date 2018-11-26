Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:35

Buscar

Últimas notícias
X

Futebol

Aquidauanense vence Serc e está de volta a Série A do Estadual

No outro jogo da rodada, o Maracaju venceu de virada a Moreninhas por 2 a 1 no Loucão

Renan Nucci

Publicado em 26/11/2018 às 14:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dois jogos movimentaram na tarde de sábado(24) a 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense série B. Foram seis gols na rodada que conduziu o Aquidauanense de volta a Série A.

Jogando em Costa Rica no estádio Laertão, o Aquidauanense com um homem a menos venceu a Serc por 2 a 1. Kareca abriu o placar para o azulão da princesa e Rodrigo empatou para a Serc na etapa inicial.

Kareca foi expulso na etapa final mas mesmo assim, Alex Farias marcou aos 44 minutos marcando o gol da classificação.

No outro jogo da rodada, o Maracaju venceu de virada a Moreninhas por 2 a 1 no Loucão. Rizato abriu o placar para o leão da capital enquanto Vitor e Gugu de pênalti, viraram para o time da terra da linguiça.

Matemática do campeonato

O Aquidauanense lidera com nove pontos contra sete do Maracaju e quatro da Serc.

Aquidauanense e Maracaju brigam pelo título e se enfrentam no Noroeste, enquanto Maracaju e Serc brigam pelo acesso. Moreninhas e Coxim com um ponto, estão eliminados.

Para ficar com o título inédito, o Aquidauanense precisa empatar com o Maracaju. O empate dá o acesso ao MAC que só será bicampeão da série B se vencer o jogo.

Para a Serc conquistar o acesso, precisa vencer o Coxim, torcer por derrota do Maracaju e tirar saldo de quatro gols.

Critérios de desempate

Caso a Serc vença por 3 a 0 e o Maracaju perca por 3 a 2, as equipes estarão empatadas rigorosamente em todos os critérios e um novo jogo entre Maracaju x Serc deverá ocorrer.

Havendo esta combinação, as equipes terão sete pontos, duas vitórias cada, três gols de saldo, oito gols marcados e empataram o confronto direto que tiveram em 1 a 1 no Loucão.

Conforme prevê o artigo 16 da competição, se isso acontecer, haverá a realização de uma partida de desempate. A última rodada está marcada para o dia 1º de dezembro às 16h.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo