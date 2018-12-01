Aquidauanense tem "final" hoje de olho em título inédito do Estadual

Já classificado para a Série A do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, o Aquidauanense faz na tarde deste sábado seu último compromisso pela Série B. O jogo com caráter de final será realizado às 16 horas, no estádio Noroeste, em Aquidauana, contra o Maracaju, valendo o título da segundona.

Isso porque o Azulão tem 9 pontos e caso seja derrotado, pode ser ultrapassado pelo rival que tem sete pontos e chegaria a dez.

Matemática do campeonato

O Aquidauanense lidera com nove pontos contra sete do Maracaju e quatro da Serc. Aquidauanense e Maracaju brigam pelo título e se enfrentam no Noroeste, enquanto Maracaju e Serc brigam pelo acesso. Moreninhas e Coxim com um ponto, estão eliminados.

Para ficar com o título inédito, o Aquidauanense precisa empatar com o Maracaju. O empate dá o acesso ao Maracaju que só será bicampeão da Série B se vencer o jogo. Para a Serc conquistar o acesso, precisa vencer o Coxim, torcer por derrota do Maracaju e tirar saldo de quatro gols.

Critérios de desempate

Caso a Serc vença por 3 a 0 e o Maracaju perca por 3 a 2, as equipes estarão empatadas rigorosamente em todos os critérios e um novo jogo entre Maracaju x Serc deverá ocorrer.

Havendo esta combinação, as equipes terão sete pontos, duas vitórias cada, três gols de saldo, oito gols marcados e empataram o confronto direto que tiveram em 1 a 1 no Loucão.

Conforme prevê o artigo 16 da competição, se isso acontecer, haverá a realização de uma partida de desempate.