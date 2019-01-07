Aquidauanense vence por 4 a 2 o Água Santa pela Copa SP de Futebol Júnior

Futebol
O resultado manteve a pontuação de 3 pontos do time, porém, o time de MS permanece empatado com o time de SP
O Aquidauanense venceu o Água Santa, por 4 a 2, na tarde deste sábado (6), em Diadema, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O resultado manteve a pontuação de 3 pontos do time. Porém, o time de MS permanece empatado com o time de SP.
Segundo o jornal Correio do Estado, Aquidauanense estreou no campeonato na quinta-feira (3), contra o Atlético-MG onde foi derrotado de 2 a 0.
Na próxima rodada, na quinta-feira (10), o time enfrenta o
Jacobina, em Diadema.
Na agenda, nesta segunda-feira, o Sete de Dourados entra em campo para enfrentar o Fluminense do Rio, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior - a Copinha. A partida está marcada para às 16h30min (de Mato Grosso do Sul), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP).
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