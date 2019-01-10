Aquidauanense é goleado por time baiano e acaba fora da Copa São Paulo

Esportes
Jogou terminou 4 a 1 para o Jacobina
O Aquidauanense se despediu de forma melancólica da Copa São Paulo nesta quinta-feira. O azulinho entrou em campo com chances de classificação à segunda fase, mas foi goleado pelo Jacobina da Bahia, por 4 a 1, e deu Adeus à competição.
Com o resultado, o representante sul-mato-grossense se manteve com três pontos, o mesmo número do Água Santa, classificado em segundo, mas teve saldo de gols pior, por isso acabou eliminado. Já o Jacobina, terminou como lanterna do grupo 29.
Os jogos da chave foram realizados no estádio Distrital Inamar, com sede em Diadema. Na estreia, o Aquidauanense perdeu de 2 a 0 do Atlético Mineiro, que venceu o Água Santa hoje, somou nove pontos e foi líder do grupo. No jogo seguinte, o azulinho bateu o Água Santa por 4 a 2 e chegou hoje perto da classificação, mas não foi capaz de superar o adversário.
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