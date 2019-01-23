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Horas antes do jogo, técnico do Aquidauanense se envolve em acidente de trânsito

Ele estava em uma moto que colidiu com uma picape Saveiro

Renan Nucci

Publicado em 23/01/2019 às 15:36

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O técnico do Aquidauanense, Mauro Marino, se envolveu em acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira, em Aquidauana. Ele estava em uma moto que colidiu com uma picape Saveiro. Uma mulher de 57 anos que estava com Mauro acabou ferida no joelho.

Conforme apurado, o técnico do Azulão seguia com a mulher em uma Honda CG 150 quando no cruzamento da Rua Pandiá Calógeras com a Antônio Paes de Barros, na esquina dos Correios, houve colisão com a picape conduzida por um rapaz de 25 anos.

Mauro não se feriu, mas a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro. O Aquidauanense entra em campo logo mais, às 16h, no Noroeste, diante do Urso de Mundo Novo, mas ao que tudo indica, Mauro deve participar do jogo normalmente.

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