Horas antes do jogo, técnico do Aquidauanense se envolve em acidente de trânsito

Estadual MS
Ele estava em uma moto que colidiu com uma picape Saveiro
O técnico do Aquidauanense, Mauro Marino, se envolveu em acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira, em Aquidauana. Ele estava em uma moto que colidiu com uma picape Saveiro. Uma mulher de 57 anos que estava com Mauro acabou ferida no joelho.
Conforme apurado, o técnico do Azulão seguia com a mulher em uma Honda CG 150 quando no cruzamento da Rua Pandiá Calógeras com a Antônio Paes de Barros, na esquina dos Correios, houve colisão com a picape conduzida por um rapaz de 25 anos.
Mauro não se feriu, mas a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro. O Aquidauanense entra em campo logo mais, às 16h, no Noroeste, diante do Urso de Mundo Novo, mas ao que tudo indica, Mauro deve participar do jogo normalmente.
Esportes
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LUTO
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